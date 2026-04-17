エバース町田、「新世界は2度と行きません！」大阪ロケでハイレベルな人探し
お笑いコンビ・エバース（佐々木隆史、町田和樹）の関西ローカル地上波冠特番『エバースの召喚！上方バトルモンスターズ』が、ABCテレビで17日深夜0時24分に放送される。
【番組カット】エバースに降りかかる試練…襲いかかる上方モンスターズ
エバースは『M-1グランプリ』2年連続決勝進出、『ABCお笑いグランプリ』優勝と、飛ぶ鳥を落とす勢い。さらに『第11回上方漫才協会大賞』を受賞したことを記念したバラエティー特番となる。
今回の特番の火種となったのは、東京芸人であるエバースが「上方の賞」である上方漫才協会大賞をさらっていったことへの、上方芸人たちの凄まじい嫉妬心。矢野勝也（矢野・兵動）率いる上方コテコテ芸人集団「上方モンスターズ」は、「上方の本当の恐ろしさを教える」と宣言し、あえて漫才以外での勝負をエバースに突きつける。
対戦項目は「デュエット歌唱力バトル」・「早食い3継リレー」・「運試しロワイヤル3on3」。「上方漫才と何も関係ない」と困惑しつつも、王者のプライドにかけてこの挑戦を受ける。
対決に備え、エバースは自軍の戦力となる「モンスター」を確保するため、それぞれの対決種目にふさわしい特技を持つ一般の方々を街中でスカウトし、スタジオに設置された「コロシアム」へと召喚する。大阪・新世界に降り立った2人は強運の持ち主、早食い自慢、歌唱力の持ち主を探し、町をねり歩く。
5時間にもおよぶロケの末、実力・個性ともにハイレベルな街行く人のスカウトに成功。こうして結成された即席「エバース軍」が、圧倒的な個性を誇る「矢野パイセン軍」と激突する。しかし、予告動画では町田が「新世界は2度と行きません！」と弱音をポロリ。はたして勝負の行方は。
【番組カット】エバースに降りかかる試練…襲いかかる上方モンスターズ
エバースは『M-1グランプリ』2年連続決勝進出、『ABCお笑いグランプリ』優勝と、飛ぶ鳥を落とす勢い。さらに『第11回上方漫才協会大賞』を受賞したことを記念したバラエティー特番となる。
今回の特番の火種となったのは、東京芸人であるエバースが「上方の賞」である上方漫才協会大賞をさらっていったことへの、上方芸人たちの凄まじい嫉妬心。矢野勝也（矢野・兵動）率いる上方コテコテ芸人集団「上方モンスターズ」は、「上方の本当の恐ろしさを教える」と宣言し、あえて漫才以外での勝負をエバースに突きつける。
対決に備え、エバースは自軍の戦力となる「モンスター」を確保するため、それぞれの対決種目にふさわしい特技を持つ一般の方々を街中でスカウトし、スタジオに設置された「コロシアム」へと召喚する。大阪・新世界に降り立った2人は強運の持ち主、早食い自慢、歌唱力の持ち主を探し、町をねり歩く。
5時間にもおよぶロケの末、実力・個性ともにハイレベルな街行く人のスカウトに成功。こうして結成された即席「エバース軍」が、圧倒的な個性を誇る「矢野パイセン軍」と激突する。しかし、予告動画では町田が「新世界は2度と行きません！」と弱音をポロリ。はたして勝負の行方は。