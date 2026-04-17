「世界ふしぎ発見!」などテレビ出演も多いエジプト考古学者で早稲田大学名誉教授の吉村作治氏が8日、自身のインスタグラムを更新し、エジプトでグライダーに乗ったことを明かした。 【写真】ホントに飛び立っちゃった！チャレンジが止まらない吉村作治氏 「83歳の私が、ギザ台地を空から眺めるグライダーに乗りました」と報告。タンデムの後部座席でポーズを取る画像も掲載した。「運営しているWonder Win