16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した辻発彦氏と平石洋介氏が、阪神・佐藤輝明の本塁打について言及した。佐藤は同日の巨人戦、田中将大から右中間最前列に第4号2ランを放った。この打球、外野フライかと思われたが、グングンと伸びていき、そのままスタンドに吸い込まれた。辻氏は「あの高めをインハイをだいぶポイント近いですよ。強振している感じがしない」と話し、平石氏は「これやられ