timeleszの8人が、GP帯進出初回から波乱の旅に放り込まれる――。フジテレビ系バラエティ番組『タイムレスマン』が、きょう17日(21:00〜)に2時間スペシャルでGP帯初回を迎える。今回は「日光街道! 脱落旅SP」として、timeleszの佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝の8人が、日光東照宮を目指す旅に挑む。(左から)菊池風磨、原嘉孝、橋本将生、松島聡、佐藤勝利、寺西拓人、篠塚大輝、猪俣