ティム・バートンが監督を務めた『ダンボ』が、5月15日に日本テレビ系『金曜ロードショー』で本編ノーカット・地上波初放送されることが決定した。 参考：『ダンボ』『アラジン』『ライオン・キング』も実写制作の増加から考えるディズニー作品の未来 2019年に公開された本作は、ディズニーとバートン監督がタッグを組んだオリジナル脚本のファンタジーアドベンチャ}