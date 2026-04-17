5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの“頭脳派”曽野舜太が、18日放送の日本テレビクイズバラエティー『ひらめきコンボ』（後1:30〜）に出演する。【番組カット】花火をバックに！“爆裂“ポーズを披露する曽野舜太本番組は、連続で正解=コンボすればするほど「賞金が積み上がっていく」という新感覚のクイズバラエティー。6人の解答者がひらめきクイズに挑戦し、正解者には打ち上げ花火が贈られるなど、お祭りムード満載の演