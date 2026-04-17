M!LK曽野舜太、“爆裂“なひらめき力を発揮してイイじゃん 新感覚クイズ挑戦
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの“頭脳派”曽野舜太が、18日放送の日本テレビクイズバラエティー『ひらめきコンボ』（後1:30〜）に出演する。
【番組カット】花火をバックに！“爆裂“ポーズを披露する曽野舜太
本番組は、連続で正解=コンボすればするほど「賞金が積み上がっていく」という新感覚のクイズバラエティー。6人の解答者がひらめきクイズに挑戦し、正解者には打ち上げ花火が贈られるなど、お祭りムード満載の演出が見どころとなっている。
今回は、各ジャンルの人気者。高学歴としても知られる曽野に加え、インテリ芸人のガクテンソク・奥田修二、ゲームが得意な元日向坂46・丹生明里のほか、LDHのムードメーカー、GENERATIONS・小森隼、ぱーてぃーちゃん・金子きょんちぃの6人が参加する。
番組では、曽野がさすがのひらめき力を披露。皆がクイズに苦戦するなか、堅実に正解を積み重ねていく曽野に、小森も「全然楽しくない…」と苦言を吐く。しかしそんな時、意外なひらめき力の持ち主が現れる。後半戦には、“仲間”が一転して“敵”になってしまうなど、思いもよらない展開となる。
【番組カット】花火をバックに！“爆裂“ポーズを披露する曽野舜太
本番組は、連続で正解=コンボすればするほど「賞金が積み上がっていく」という新感覚のクイズバラエティー。6人の解答者がひらめきクイズに挑戦し、正解者には打ち上げ花火が贈られるなど、お祭りムード満載の演出が見どころとなっている。
番組では、曽野がさすがのひらめき力を披露。皆がクイズに苦戦するなか、堅実に正解を積み重ねていく曽野に、小森も「全然楽しくない…」と苦言を吐く。しかしそんな時、意外なひらめき力の持ち主が現れる。後半戦には、“仲間”が一転して“敵”になってしまうなど、思いもよらない展開となる。