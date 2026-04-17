4月17日放送の『それSnow Manにやらせて下さいSP』（TBS系）に、BTSのVとJung Kookが出演する。この2人は、4月3日放送回の「『ダンスノ完コピレボリューション』in韓国」に引き続いての登場で、今回はスタッフなしでSnow Manとトークを繰り広げるという。 （関連：【映像】Snow Man＆BTS、スタッフなしのガチトーク予告） ■Snow ManとBTSに共通する、不屈の歴史と表現へのこだわり 前回はダンスという共