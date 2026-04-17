4月17日放送の『それSnow Manにやらせて下さいSP』（TBS系）に、BTSのVとJung Kookが出演する。この2人は、4月3日放送回の「『ダンスノ完コピレボリューション』in韓国」に引き続いての登場で、今回はスタッフなしでSnow Manとトークを繰り広げるという。

（関連：【映像】Snow Man＆BTS、スタッフなしのガチトーク予告）

■Snow ManとBTSに共通する、不屈の歴史と表現へのこだわり

前回はダンスという共通言語を通じての交流だったが、今回は言葉でどこまで踏み込んだやり取りを行っていくのかが見どころになりそうだ。予告映像を観る限り、かなり盛り上がっているようで、打ち解けた雰囲気が感じられる。この放送を前に、改めて2組にどんな共通点があるのかを振り返ってみたい。

まず挙げられるのが、困難を自分たちで乗り越えてきた歴史だ。BTSは結成当初、大手事務所ではない環境の中で試行錯誤を重ね、時間をかけてグローバルな支持を獲得してきた。Snow Manもデビューまでに長い年月を要しており、メンバーの増員や活動の変化を経ながら、現在のグループ像を築いてきた。長い下積みを通して積み上げてきた経験が、現在の表現や説得力に繋がっているのだろう。そんな2組だからこそ、今回のトークにも深みが出るのではないだろうか。

また、セルフプロデュースへのこだわりもそうだ。4月11日放送の佐久間大介がMCを務める『サクサクヒムヒム☆推し降る夜☆』（日本テレビ系）では、BTSを深掘り。佐久間がグループのクリエイティブについて語る場面があった。Snow Manはグループ活動においてのアイデア出しを自分たちで行っているといい、その理由について「自分たちに説得力を持たせなきゃいけない」と語っていた。与えられたものだけをこなすのではなく、自分たちが納得できる形で表現することへのこだわりが、この一言に凝縮されていたと思う。BTSも楽曲制作やコンセプト立案にメンバー自身が深く関わってきたことは広く知られており、その姿勢がグループへの信頼や共感を生む核となってきた。アウトプットに自分たちの意志を込めることを重視する点において、2グループのスタンスは明確に重なっていると言えるだろう。

■目黒蓮とVの対談で見えたもの、どんな場も全力で楽しむスタンス

そして、メンバー同士の関係性も共通点として見えてくる。2023年9月放送の『めざましテレビ』（フジテレビ系）で行われた、目黒蓮とVの対談。その中で「グループ内で年齢が下から2番目」「先輩メンバーにかわいがられる」「愛称が目黒＝“めめ”、V＝“テテ”」と個人としての共通点が次々と明らかになっていたが、特に注目したいのはグループ全体の話として出てきたエピソードだ。2組ともメンバー同士でグループメールを日常的にやり取りしているそうで、Vが「くだらない話が多いです。急に変なダンスの動画を送ったり」と語ると、目黒も「うちのグループもまったく同じです」と同調していた。仕事の連絡ではなく、他愛もないやり取りが飛び交う関係性は、グループとして濃い時間をともにしてきたからこそ。ステージ上のパフォーマンスだけでなく、日常のコミュニケーションがグループの土台を作り、“一体感”や“共感性”につ繋がっているのではないだろうか。

さらに、どんな場にも分け隔てなく飛び込んでいくフレンドリーさも、2組に共通するスタンスと言えそうだ。4月3日放送の『それSnow Manにやらせて下さいSP』では、日本人アーティストが中心である場に、海外アーティストとして飛び込んできたVとJung Kook。しかし、言語の壁をものともせず、出演者たちとオープンマインドで接している姿が印象的だった。そして、それはSnow Manも然り。直近の4月7日に放送された『華大さんと千鳥くん』（カンテレ／フジテレビ系）に初出演した深澤辰哉と阿部亮平は、MC陣からいじられつつも全力でゲームにチャレンジ。「郷に入っては郷に従え」と言わんばかりに、体を張ってその場の空気に体当たりで挑んでいた。初めての場でも物怖じせず、番組の色に合わせながら自分たちも楽しむというスタンスは、2グループに共通しているポイントである。

こうして並べてみると、Snow ManとBTSの間には共通点がいくつもある。4月17日の『それSnow Manにやらせて下さいSP』では、そんな2グループがスタッフなしで言葉を交わす。ダンスの次はトークで、どんな化学反応を起こしてくれるのだろうか。放送を楽しみに待ちたい。

（文＝高橋梓）