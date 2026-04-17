ながーくなって積載性アップの新モデル登場！テスラは2026年4月3日、6人乗りSUVの新型「モデルY L」の注文受付を開始したと発表しました。同日からテスラのアプリおよびウェブサイトで注文が可能。納車開始は4月末以降を予定しています。【画像】超カッコイイ！ これが“ランクルサイズ”の新型「“3列6人乗り”SUV」です！ 画像を見る！（16枚）モデルYは2022年6月に日本に導入されたミッドサイズSUVの電気自動車。2019年に