サンリオは、同社の常務取締役1名が、決定された役員報酬とは別に、グループ子会社から報酬を受領していた疑いがあることを発表した。【画像をもっと見る】同事案においては、内部通告があったことから社内調査を実施。その過程において、複数年にわたり合計数億円の追加報酬を得ていた疑いがあることが発覚した。サンリオはこれを踏まえ、同取締役のすべての職務を停止させるとともに、同社利害関係のない独立した専門機関