本日4月17日（金）スタート 毎週金曜よる7時放送の日本テレビ系新番組「金曜ミステリークラブ!!!」。今夜の初回2時間スペシャルでは、日本中に衝撃を与えた瀋陽総領事館駆け込み事件と、その瞬間を撮影した記者のドラマを放送する。また今回、ハンミちゃんが23年ぶりに緊急来日。「金曜ミステリークラブ!!!」は、当時2歳だったハンミちゃんと、その父親、一家の亡命を支援した男性、さらにこのスクープを世に出した記者本人にもイ