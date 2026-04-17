本日4月17日（金）スタート 毎週金曜よる7時放送の日本テレビ系新番組「金曜ミステリークラブ!!!」。

今夜の初回2時間スペシャルでは、日本中に衝撃を与えた瀋陽総領事館駆け込み事件と、その瞬間を撮影した記者のドラマを放送する。また今回、ハンミちゃんが23年ぶりに緊急来日。「金曜ミステリークラブ!!!」は、当時2歳だったハンミちゃんと、その父親、一家の亡命を支援した男性、さらにこのスクープを世に出した記者本人にもインタビューを敢行（※記事トップ写真は24年前、瀋陽総領事館駆け込み事件当時のハンミちゃん一家）。

23年の時を経てどんな言葉で当時の思いが語られるのか。当時2歳だったハンミちゃんは、大人になった今、当時をどう振り返るのか。インタビューの聞き手は二宮和也とノブ（千鳥）。

■番組内容

世界各国の摩訶不思議な出来事からクイズを出題。実際の映像や再現ドラマを見ながら、ミステリーの真相を推理。番組をご覧の皆様も、二宮をはじめ豪華出演者といっしょに謎を解きたくなる、全世代が楽しめる“新・考察バラエティー”開幕！

二宮＆ノブがバラエティー番組のメイン出演者として初タッグ！ノブがクラブの主宰となり、クラブ会員代表の二宮と、毎週登場する豪華なゲストを白熱の考察にいざなう。

■番組公式サイト：https://www.ntv.co.jp/friday-mystery/

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