【どの枠が有利か】スタート地点は正面スタンド前の右寄り。直線距離310メートルは中央4場で最も短く、ゴール前は中山名物である高低差2・4メートルの急坂が待ち受ける。フルゲートが18頭立てになった90年以降、馬番別成績は14番が最多5勝。過去10年では7番が【2・3・1・4】とコンスタントに好走しており、そのうち1桁人気だった6頭は全て馬券に絡んでいる。