ヨーロッパリーグ（EL）・準々決勝のセカンドレグが16日に行われ、フライブルク（ドイツ）はアウェイでセルタ（スペイン）と対戦した。鈴木唯人を擁するフライブルクは、9日にホームで行われたファーストレグを3−で制し、大きなアドバンテージを手にした。準決勝進出はもちろん、直近では12日のブンデスリーガ第29節マインツ戦でも1−0で勝利しており、公式戦3連勝にも期待がかかる。鈴木唯人が先発出場した試合は、両チー