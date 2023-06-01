東京にある中国大使館は、先月、2度にわたり、大使館を襲撃するなどとする脅迫を受けていたことを明らかにしました。東京にある中国大使館は16日、SNSで、先月5日に「特殊部隊出身の元警察官および自衛官によって構成された軍事的精鋭部隊」を名乗る相手から脅迫状が届いていたことを明らかにしました。脅迫状には「中国大使館、領事館を襲撃する」などと書かれていたということです。これを受け、大使館は警察に通報したというこ