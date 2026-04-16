東京電力は１６日、柏崎刈羽原子力発電所（新潟県）６号機（出力１３５・６万キロ・ワット）の営業運転を約１４年ぶりに開始した。トラブルの影響で当初の計画から約２か月遅れたものの、首都圏への電力供給を担う同原発が本格稼働を始めた。東電は同日午前、営業運転開始前の最終検査「総合負荷性能検査」を実施し、原子炉など設備全体が正常に機能していると判断した。原子力規制委員会も問題がないことを確認。担当者が同原