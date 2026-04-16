外せない4人の選手プラスアルファは難しい日本代表が英国遠征を実施し、スコットランド代表、イングランド代表と強化試合を行いました。どちらの試合でも堂々とした戦いをみせ、1-0で連勝しました。スコットランド代表戦では若い選手たちがピッチに立ち、結果を残した選手もいました。選手選考に関して、森保一監督はうれしい悩みを抱えることになったと思います。北中米W杯の登録選手26人は、どんな顔ぶれになるでしょうか。い