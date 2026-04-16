◆体操全日本個人総合選手権第１日（１６日、高崎アリーナ） 女子の予選が行われ、一昨年の覇者、宮田笙子（順大）は、合計５３・８６５点の５位で予選を通過した。最初の種目の段違い平行棒は着地がやや乱れて１３・２３３点に。平均台ではバランスを崩す場面もあったが１３・４３３点に踏みとどまり、最終種目の跳馬では全体２位となる１４・２３３点をたたきだし、１８日の決勝に進んだ。「予選は去年のこともあって