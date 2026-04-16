◆体操 全日本個人総合選手権 第１日（１６日、高崎アリーナ）

女子の予選が行われ、一昨年の覇者、宮田笙子（順大）は、合計５３・８６５点の５位で予選を通過した。

最初の種目の段違い平行棒は着地がやや乱れて１３・２３３点に。平均台ではバランスを崩す場面もあったが１３・４３３点に踏みとどまり、最終種目の跳馬では全体２位となる１４・２３３点をたたきだし、１８日の決勝に進んだ。「予選は去年のこともあって少し緊張が走った。平均台もつなげられるところもあったが、ちょっと落としてしまったので。あとはもう耐えるという風に。うまくいったわけではないが、耐えるところは耐えられた。悪くない順位で安心した」と納得した。

２４年のパリ五輪を辞退。再起を図った昨年は連覇を逃したとはいえ、大会を重ねながら仲間と切磋琢磨するなどしたなかで、原点である競技の楽しさを改めて思いだし、日本代表への思いを強くした。「代表に戻る」の強い目標を胸に抱く。

決勝に向けて「自分の思う体操をちゃんとやりきって、その上でいい順位で終わりたい。自分の満足する演技をすることが大事」と気を引き締めた。