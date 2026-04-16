春のカラスに要注意です。巣づくりのシーズンに入る中、枝などが電線に触れると停電を引き起こす可能性があるため、東北電力ネットワークが発見者に通報を呼びかけています。 【井上聖貴アナウンサー】 「作業員がバケット車に乗って上がっていきます。これから高さ15mの電柱につくられたカラスの巣の撤去作業に入ります」 東北電力ネットワークが4月16日に公開したのは、カラスの巣を撤去するデモンス