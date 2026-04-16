春のカラスに要注意です。巣づくりのシーズンに入る中、枝などが電線に触れると停電を引き起こす可能性があるため、東北電力ネットワークが発見者に通報を呼びかけています。

【井上聖貴アナウンサー】

「作業員がバケット車に乗って上がっていきます。これから高さ15mの電柱につくられたカラスの巣の撤去作業に入ります」



東北電力ネットワークが4月16日に公開したのは、カラスの巣を撤去するデモンストレーション。



カラスは繁殖のために例年3月から5月にかけて電柱の変圧器の上などに巣を作りますが、これにより危険性が高まるのが停電です。



【東北電力ネットワーク新潟電力センター配電工事課 植木久夫 副長】

「カラスの営巣による停電事故防止のため、この（巣づくり最盛期）間、パトロールの強化、発見後の早期除去を進めている」



停電は巣に使われる木の枝や鉄製のハンガーなどが電線と接触することで引き起こされます。



県内では去年このカラスの巣づくりによる停電が19件発生。今年は3月末までに、すでに6件確認されています。



【東北電力ネットワーク新潟電力センター配電工事課 植木久夫 副長】

「市街地だと、樹木とか街路樹が少ないところも多くある。高く見晴らしのいいところで餌場が近いところがカラスの繁殖活動（巣づくり）に適しているので、電柱が選ばれているのでは」



新潟市中央区にあるNST本社周辺の電柱を探してみると…



【井上聖貴アナウンサー】

「ありました。電柱の上に枝が何本も重なり合う、鳥の巣のようなものがあります。カラスが2羽やってきました。枝をくわえています。巣づくり真っ只中といった様子です」



県内ではこのような巣を毎年6000個ほど、今年は3月末時点で1082個撤去しているということです。



3種類の防止器具を電線に施すなど、対策はしているといいますが…



【東北電力ネットワーク新潟電力センター配電工事課 植木久夫 副長】

「繰り返し、同じ場所に巣をつくる習性があるので、慣れてきたり、すぐ隣に巣をつくったり、イタチごっこになっているところもある。カラスも生きるために必死だと思うが、戦っていかなければいけない」



東北電力ネットワークは電柱の上にカラスの巣を見つけたらホームページなどから連絡するよう呼びかけています。