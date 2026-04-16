2026年4月15日、仏国際放送局RFI（ラジオ・フランス・アンテルナショナル）の中国語版サイトは、ケニアのナイロビの裁判所が、2000匹以上のアリを密輸出しようとした中国人の男に罰金または禁錮刑の有罪判決を言い渡したと報じた。記事は、張克群（ジャン・カーチュン）被告がナイロビのジョモ・ケニヤッタ国際空港で保安検査を受けた際、中国に持ち帰ろうとしていた荷物から大量の生きたアリが見つかり、当局に逮捕されたと伝えた