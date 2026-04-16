（キャスター） 熊本地震の本震発生からきょう4月16日で10年です。記者とお伝えします。 （記者） きょう4月16日は熊本市で犠牲者合同追悼式がありました。前震と本震をあわせ震災による死者は278人、4万3000棟以上の建物が全半壊しました。 熊本県益城町には地域の住民が保存している震災遺構があります。この場所を歩き保存会の人たちに“伝えたい思い”を聞きました。 熊本地震の本震発生から10年 熊本県益