◆パ・リーグオリックス７―１西武（１６日・京セラドーム大阪）オリックスが西武に逆転勝ちし、今季２度目の同一カード３連勝。本拠地・京セラドーム大阪では、２１年５〜６月以来となる８連勝を決めた。先発・寺西は６回５安打１失点、４奪三振の力投で今季初勝利。自身の連敗を３で止め、２５年７月３１日の西武戦（京セラドーム大阪）以来２５９日ぶりの白星をつかんだ。打線は１点を追う４回、２死一、二塁で紅林が左