瀬戸内を拠点とするアイドルグループ ・STU48公式X（旧Twitter）アカウントは投稿を更新。メンバーの清水紗良さんの活動に関するお知らせを発表しました。【投稿】STU48、メンバーの活動再開を発表「紗良ちゃんお帰り」同アカウントは「STU48 清水紗良の活動に関するお知らせ」と題し、公式Webサイトへのリンクを掲載。発表によると、3月中旬から疾患の手術および治療のため活動を一部制限していた清水さんについて、「この度無事