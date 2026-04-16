逆効果になることも……健康のために急にランニングを始めるのは危険？健康診断の結果を見て一念発起し、ランニングを始めようと思っている方はいませんか？ もしあなたが40代以降なら、絶対にこの記事に目を通してから始めてください！「今のだらしない体をなんとかしたい」「健康診断の数値をよくしたい」「将来の病気を未然に防ぎたい」そのために走り始めるのは、まさに大正解です。ランニングには、心身の健康の向上や脳機能