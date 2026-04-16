アーティストのMIYAVIさんは4月14日、自身のInstagramを更新。息子とのプライベートショットを披露しました。【写真】MIYAVI＆息子のプライベートショット「父ちゃんMIYAVIさんもとっても素敵です」MIYAVIさんは「春休みの最後にボーイズデイ久しぶりにずっと一緒に過ごしたいつも一緒に入れなくて申し訳ない気持ちの父ちゃん」とつづり、1本の動画を投稿。息子とのプライベートな時間を披露しています。息子をおんぶしたツー