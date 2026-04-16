アーティストのMIYAVIさんは4月14日、自身のInstagramを更新。息子とのプライベートショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：MIYAVIさん公式Instagramより）

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アーティストのMIYAVIさんは4月14日、自身のInstagramを更新。息子とのプライベートショットを披露しました。

【写真】MIYAVI＆息子のプライベートショット

「父ちゃんMIYAVIさんもとっても素敵です」

MIYAVIさんは「春休みの最後にボーイズデイ　久しぶりにずっと一緒に過ごした　いつも一緒に入れなくて申し訳ない気持ちの父ちゃん」とつづり、1本の動画を投稿。息子とのプライベートな時間を披露しています。息子をおんぶしたツーショットや手をつないで歩く姿、一緒にブランコに乗る姿、サンドイッチを食べる姿など、楽しそうな様子です。

また、「いつまでおんぶできるかな　たくましく育って欲しい気持ちと　このままちっちゃいままいて欲しい気持ちと　ミックスハイボール　大きくなったら覚えてないかもだけど　全部、大事にしたい」と、息子の成長に対する複雑な思いを温かくつづっています。

ファンからは、「息子さんの大きな成長にビックリです」「なんて尊い時間なの」「スカイ君、お父ちゃんの事大好きなんだね」「めっちゃいいパパしてる」「父ちゃんMIYAVIさんの言葉沁みます」「スカイくんにとって、世界一強くてかっこいい背中」「父ちゃんMIYAVIさんもとっても素敵です」など、さまざまな声が上がりました。

息子の誕生日ショットも披露

自身のInstagramで家族ショットなどをたびたび公開しているMIYAVIさん。2月25日の投稿では「みんなあたたかいバースデーメッセージや動画などありがとう！」とつづり、息子の誕生日ショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)