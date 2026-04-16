「めっちゃいいパパしてる」MIYAVI、息子とのプライベートショット公開！ 「大きな成長にビックリ」
アーティストのMIYAVIさんは4月14日、自身のInstagramを更新。息子とのプライベートショットを披露しました。
【写真】MIYAVI＆息子のプライベートショット
また、「いつまでおんぶできるかな たくましく育って欲しい気持ちと このままちっちゃいままいて欲しい気持ちと ミックスハイボール 大きくなったら覚えてないかもだけど 全部、大事にしたい」と、息子の成長に対する複雑な思いを温かくつづっています。
ファンからは、「息子さんの大きな成長にビックリです」「なんて尊い時間なの」「スカイ君、お父ちゃんの事大好きなんだね」「めっちゃいいパパしてる」「父ちゃんMIYAVIさんの言葉沁みます」「スカイくんにとって、世界一強くてかっこいい背中」「父ちゃんMIYAVIさんもとっても素敵です」など、さまざまな声が上がりました。
(文:中村 凪)
【写真】MIYAVI＆息子のプライベートショット
「父ちゃんMIYAVIさんもとっても素敵です」MIYAVIさんは「春休みの最後にボーイズデイ 久しぶりにずっと一緒に過ごした いつも一緒に入れなくて申し訳ない気持ちの父ちゃん」とつづり、1本の動画を投稿。息子とのプライベートな時間を披露しています。息子をおんぶしたツーショットや手をつないで歩く姿、一緒にブランコに乗る姿、サンドイッチを食べる姿など、楽しそうな様子です。
ファンからは、「息子さんの大きな成長にビックリです」「なんて尊い時間なの」「スカイ君、お父ちゃんの事大好きなんだね」「めっちゃいいパパしてる」「父ちゃんMIYAVIさんの言葉沁みます」「スカイくんにとって、世界一強くてかっこいい背中」「父ちゃんMIYAVIさんもとっても素敵です」など、さまざまな声が上がりました。
息子の誕生日ショットも披露自身のInstagramで家族ショットなどをたびたび公開しているMIYAVIさん。2月25日の投稿では「みんなあたたかいバースデーメッセージや動画などありがとう！」とつづり、息子の誕生日ショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)