お友達や知り合いが妊娠したり、赤ちゃんが生まれたりしたら素直に祝福したいですよね。しかしなかには不妊で悩んでいたり、赤ちゃんを亡くしたりした経験を持つ人もいるのではないでしょうか。先日ママスタコミュニティには「ママとして許せる？許せない？」というタイトルで、こんな投稿がありました。投稿者さんは現在妊娠中でまもなく産休に入ります。そんな中、同じ部署でちょっと気になることが起きました。『私の仕事の後