21:30 米フィラデルフィア連銀景況指数（4月） 予想11.0前回18.1 米新規失業保険申請件数（04/05 - 04/11） 予想N/A前回21.9万件 米失業保険継続受給者数（03/29 - 04/04） 予想N/A前回179.4万件 カザークス・ラトビア中銀総裁、世界経済会議出席 21:35 ウィリアムズNY連銀総裁、イベント講演（質疑応答可） 22:00 シュナーベルECB理事、ピーターソン国際経