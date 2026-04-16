21:30　
米フィラデルフィア連銀景況指数（4月）
予想　11.0　前回　18.1

米新規失業保険申請件数（04/05 - 04/11）
予想　N/A　前回　21.9万件

米失業保険継続受給者数（03/29 - 04/04）
予想　N/A　前回　179.4万件

カザークス・ラトビア中銀総裁、世界経済会議出席

21:35　
ウィリアムズNY連銀総裁、イベント講演（質疑応答可）

22:00　
シュナーベルECB理事、ピーターソン国際経済研究所（PIIE）討論会出席

22:15
米鉱工業生産指数（3月）
予想　0.1%　前回　0.2%（前月比)
予想　76.3%　前回　76.3%（設備稼働率)

23:35　
ミランFRB理事、マクロ経済会議出席（質疑応答あり）

17日
0:15　
レーン・フィンランド中銀総裁、世界経済会議出席

0:40　
テイラー英中銀委員、レーンECBチーフエコノミスト、世界経済会議出席

1:00　
チュディン・スイス中銀理事、イベント講演
オーストリア中銀総裁、ブルガリア中銀総裁、ピーターソン国際経済研究所（PIIE）討論会出席
ゲオルギエバIMF専務理事、ビルロワドガロー仏中銀総裁、世界経済会議出席
1:45　ナーゲル独連銀総裁、世界経済会議出席

3:30　
レーンECBチーフエコノミスト、マクロ経済会議出席

4:00　
テイラー英中銀委員、ピーターソン国際経済研究所（PIIE）討論会出席

G20財務相中銀総裁会議（ワシントン）
IMF世銀春季会合（ワシントン、～18日）

米主要企業決算
アルコア、ネットフリックス、チャールズシュワブ

※予定は変更されることがあります。