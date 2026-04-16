ＮＹ市場 この後のイベント
21:30
米フィラデルフィア連銀景況指数（4月）
予想 11.0 前回 18.1
米新規失業保険申請件数（04/05 - 04/11）
予想 N/A 前回 21.9万件
米失業保険継続受給者数（03/29 - 04/04）
予想 N/A 前回 179.4万件
カザークス・ラトビア中銀総裁、世界経済会議出席
21:35
ウィリアムズNY連銀総裁、イベント講演（質疑応答可）
22:00
シュナーベルECB理事、ピーターソン国際経済研究所（PIIE）討論会出席
22:15
米鉱工業生産指数（3月）
予想 0.1% 前回 0.2%（前月比)
予想 76.3% 前回 76.3%（設備稼働率)
23:35
ミランFRB理事、マクロ経済会議出席（質疑応答あり）
17日
0:15
レーン・フィンランド中銀総裁、世界経済会議出席
0:40
テイラー英中銀委員、レーンECBチーフエコノミスト、世界経済会議出席
1:00
チュディン・スイス中銀理事、イベント講演
オーストリア中銀総裁、ブルガリア中銀総裁、ピーターソン国際経済研究所（PIIE）討論会出席
ゲオルギエバIMF専務理事、ビルロワドガロー仏中銀総裁、世界経済会議出席
1:45 ナーゲル独連銀総裁、世界経済会議出席
3:30
レーンECBチーフエコノミスト、マクロ経済会議出席
4:00
テイラー英中銀委員、ピーターソン国際経済研究所（PIIE）討論会出席
G20財務相中銀総裁会議（ワシントン）
IMF世銀春季会合（ワシントン、～18日）
米主要企業決算
アルコア、ネットフリックス、チャールズシュワブ
※予定は変更されることがあります。
米フィラデルフィア連銀景況指数（4月）
予想 11.0 前回 18.1
米新規失業保険申請件数（04/05 - 04/11）
予想 N/A 前回 21.9万件
米失業保険継続受給者数（03/29 - 04/04）
予想 N/A 前回 179.4万件
カザークス・ラトビア中銀総裁、世界経済会議出席
21:35
ウィリアムズNY連銀総裁、イベント講演（質疑応答可）
22:00
シュナーベルECB理事、ピーターソン国際経済研究所（PIIE）討論会出席
22:15
米鉱工業生産指数（3月）
予想 0.1% 前回 0.2%（前月比)
予想 76.3% 前回 76.3%（設備稼働率)
23:35
ミランFRB理事、マクロ経済会議出席（質疑応答あり）
17日
0:15
レーン・フィンランド中銀総裁、世界経済会議出席
0:40
テイラー英中銀委員、レーンECBチーフエコノミスト、世界経済会議出席
1:00
チュディン・スイス中銀理事、イベント講演
オーストリア中銀総裁、ブルガリア中銀総裁、ピーターソン国際経済研究所（PIIE）討論会出席
ゲオルギエバIMF専務理事、ビルロワドガロー仏中銀総裁、世界経済会議出席
1:45 ナーゲル独連銀総裁、世界経済会議出席
3:30
レーンECBチーフエコノミスト、マクロ経済会議出席
4:00
テイラー英中銀委員、ピーターソン国際経済研究所（PIIE）討論会出席
G20財務相中銀総裁会議（ワシントン）
IMF世銀春季会合（ワシントン、～18日）
米主要企業決算
アルコア、ネットフリックス、チャールズシュワブ
※予定は変更されることがあります。