4月8日、ニールセンのコンテンツ・インテリジェンス事業部門であるGracenoteが、AIがエンタメコンテンツの発見・視聴方法をどのように変えているかを調査したレポート「AI時代のテレビ検索と発見」を公表した。 ■Alpha世代の49%がTV・映画の”おすすめ”を得るためにAIチャットボットを利用 同調査はアメリカ在住のAIチャットボットユーザー4,003人（13～79歳）を対象に、2026年1月23日から2