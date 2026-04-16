山形県米沢市に住む２０代の女性が現金７１万円をだましとられる特殊詐欺被害にあいました。 警察によりますと、今年１月下旬、米沢市に住む２０代の女性は、マッチングアプリを通じて知り合った米国女性軍人の「ケリー」を名乗る人物に好意を抱き、SNS上で交際していたところ、「イラン派遣が始まった、助けてほしい」などと、派兵回避手続費用名目などで現金を要求されたということです。 女性は５回に渡り、指定された