リオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドはどちらが上か？これは長年にわたりサッカーファンの定番のトークネタとなっている。現役選手でもっとも多くのタイトルを獲得したメッシと、もっとも多くのゴールを決めているロナウド。天才肌のメッシと努力家のロナウドというキャラクターの違いもあって、それぞれのファンがそれぞれの理由で彼らを称えてきた。では、彼らと実際に対戦したことがあるDFの意見はどうなのだろ