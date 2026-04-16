京都・南丹市で11歳の安達結希さんの遺体を遺棄した疑いで逮捕された父親が、殺害についても認めていることが分かりました。安達さんの遺体を遺棄した疑いで逮捕された父親はどういった人物なのでしょうか。そして、結希さんとの間に一体何があったのでしょうか。元埼玉県警捜査1課・佐々木成三さんと見ていきます。13日に遺体で発見された安達結希さん（11）。警察は16日未明、安達さんの父親・安達優季容疑者（37）を死体遺棄の