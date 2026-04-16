女子個人総合予選の最終順位を確認し笑顔の西山実沙（右から2人目）＝高崎アリーナ体操の世界選手権（10月・オランダ）などの代表第2次選考会を兼ねた全日本選手権は16日、群馬県の高崎アリーナで開幕して女子予選が行われ、15歳の西山実沙（なんばク）が跳馬と段違い平行棒で14点台の高得点を出し、4種目合計55.566点で首位に立った。岡村真（相好ク）が54.998点で2位。昨年のNHK杯覇者の杉原愛子（TRyAS）が3位、2連覇を目指