【酒と泪と男とカルチャー】お酒を楽しむ場を思い返すと、特に出先ではいつも音楽が流れていることに気が付きます。軽い酔いと微かに聴こえてくる美しい音色…何とも心地良い時間です。「お酒」と「音楽」は言わずもがなとても相性の良い組み合わせ。その証拠にジャズバーやクラブなど、そもそもワンセットになっている場所が街には溢れています。今回は「お酒×音楽」の魅力についてプロのアーティストたちにインタビュー。好きな