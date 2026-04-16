JAXA「革新的衛星技術実証4号機」、4月23日に海外から打ち上げへ…折り紙式アンテナ、地震予測、3Dプリント衛星など個性派8機が宇宙へ 「ネジゼロ・機構部品ゼロ・デブリゼロ」を目指す衛星、折り紙の仕組みでアンテナを展開する衛星、地震の前兆を宇宙から検知しようとする衛星…。 JAXA（国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構）が進める「革新的衛星技術実証4号機」として、個性豊かなキューブサット8機が2026年4月23