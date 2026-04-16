失効後も気づかず教鞭を 県立学校の臨時任用の講師が、教員免許が失効した状態で3年間、授業をしていたことが分かりました。 教員免許が失効した状態で授業をしていたのは、県立学校に勤務していた臨時任用の講師です。 県教委によりますと、この講師は、教員免許の有効期限が2021年3月末だったにも関わらず、2023年度からおとといまでおよそ3年間、県立学校2校で勤務していました。 教員免許の更新制度廃止前に… 教員免