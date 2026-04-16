１６日午後４時３０分頃、埼玉県秩父市下影森の半導体関連会社「レゾナック」の工場で、洗浄作業中だった配管が破裂した。秩父署によると、４人がけがをして病院に搬送されたが、いずれも意識があり会話ができる状態という。同署などが現場の状況を調べている。現場は、秩父市役所から南西約３キロ。