4月第2週の動員ランキングは、劇場版『名探偵コナン』シリーズ29作目の『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』がオープニング3日間で動員231万8000人、興収35億200万円をあげて初登場1位となった。今週2位、前週までは6週連続で1位だった『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』の同期間の動員は7万6600人、興収は9800万円なので、先週末の『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は2位作品の実に30倍の動員、36倍の興