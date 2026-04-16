4月16日引け後に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■拡充―――――――――――――― パワーソリューションズ [東証Ｇ]決算月【12月】4/16発表 継続保有期間の要件を撤廃。100株以上保有する株主に、保有期間が半年未満でQUOカード4000円分、半年以上で同4500円分を年2回贈呈する。 株探ニュ&#