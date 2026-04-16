●海外勢が1兆6418億円買い越す一方、個人は7871億円売り越す 東証が16日に発表した4月第2週(6日～10日)の投資部門別売買動向(現物)によると、 米国・イランが停戦で電撃合意したことが好感され、日経平均株価が前週末比3800円高の5万6924円と急反発したこの週は、海外投資家が2週連続で買い越した。買越額は1兆6418億円と過去最大(1兆9149億円)だった前の週を下回ったものの高水準が続いた。2週合計の買越額は3兆5568