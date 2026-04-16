ポーランドの首都ワルシャワに現れた、3頭の巨大イノシシ。あるものから逃げていました。乾いた足音を響かせ走る人型のロボットです。追いつかないけれど、追いかけ続けイノシシを追い払う。実はこのロボット、SNSのインフルエンサー。これまでも市場で買い物をしたりバスに乗ろうとしたり、議会を訪れる姿などが目撃されているということです。