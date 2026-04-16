ウクライナ各地にロシア軍の大規模な攻撃があり、これまでに少なくとも17人が死亡しました。ウクライナ空軍によりますと、15日朝から16日朝までの24時間で、ロシア軍はウクライナ各地にドローン659機とミサイル44発による大規模攻撃を行いました。首都キーウでは住宅や高層ビルなどが被害を受け、子ども1人を含む4人が死亡、60人がけがをしました。また、東部ドニプロペトロウシク州では、4人が死亡、34人がけがをしたほか、南部オ