今月4日の強風で県内では住宅や店舗の屋根が破損するなどの被害が相次ぎました。屋根瓦の修理などを行う業者には依頼が殺到していて、現在も対応に追われています。吉田記者のリポートです。富山市月見町の公衆浴場、開発鉱泉です。今月4日の強風で屋根の一部がはがれました。開発鉱泉相地薫さん「上がトタンなんですよ。右側の方が全部、めくれあがって…」こちらは4日に撮影された映像です。トタンが風にあおられ大きく