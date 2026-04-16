一緒に過ごした日々への思い。その思いを大切にしています。 早朝、益城町の霊園を訪れたのは河添敏明さん（71）と妻の登志子さん（68）です。 地震で当時28歳の娘、由実さんを亡くしました。 河添登志子さん（68）「この間、道路も完成したし、益城もきれいになってきているけれど、私たち自体が思うことは変わらない。娘がいなくなって寂しい」 10年前の4月14日の地震の後、止まない余震を恐れ、一家は益城町にある自宅の敷