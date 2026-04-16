豊富な海の幸とりんごをはじめとする農産物に恵まれた青森県には、地元で愛されるローカルチェーンが点在しています。旅行や出張で訪れた際に、その土地ならではの味を求めて立ち寄りたいと考える人も多いのではないでしょうか。All About ニュース編集部では、2026年3月25日、全国20〜60代の男女250人を対象に、ローカルチェーンに関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたいと思う「青森県のローカルチェー