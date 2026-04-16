好き＆行ってみたい「青森県のローカルチェーン」ランキング！ 2位「ラグノオ」を抑えた1位は？【2026年調査】
豊富な海の幸とりんごをはじめとする農産物に恵まれた青森県には、地元で愛されるローカルチェーンが点在しています。旅行や出張で訪れた際に、その土地ならではの味を求めて立ち寄りたいと考える人も多いのではないでしょうか。
All About ニュース編集部では、2026年3月25日、全国20〜60代の男女250人を対象に、ローカルチェーンに関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたいと思う「青森県のローカルチェーン」ランキングの結果をご紹介します。
【4位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「青森県のローカルチェーン『ラグノオ（ラグノオささき）』に行ってみたいと思う理由は、主に青森ならではのりんごスイーツの質の高さ、創業140年以上の歴史が育んだ信頼、そして地域に密着した店舗展開にあります」（50代男性／神奈川県）
「県産りんごを使ったアップルパイやキャラメル菓子が美味しく、地元の食材や味にこだわっていて、青森の味を気軽に楽しめるからです」（20代女性／静岡県）
「ケーキから和菓子、パンまであり、どの季節に行っても楽しめるともうからです」（40代女性／青森県）
▼回答者コメント
「全国チェーン店にはないネタやサイドメニューがあるから」（50代女性／静岡県）
「新鮮で高品質なお寿司を、リーズナブルな価格で楽しめるので」（30代女性／東京都）
「青森のお寿司屋さんはチェーン店でも美味しいと思うので行ってみたいです」（50代女性／長野県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:田中 寛大)
All About ニュース編集部では、2026年3月25日、全国20〜60代の男女250人を対象に、ローカルチェーンに関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたいと思う「青森県のローカルチェーン」ランキングの結果をご紹介します。
2位：ラグノオ／61票2位にランクインしたのは「ラグノオ（ラグノオささき）」でした。1884年創業、青森県弘前市に本社を構える老舗菓子メーカーで、「パティシエのりんごスティック」や「気になるリンゴ」「いのち」など、県産りんごを使ったお菓子で広く知られています。青森土産の定番として利用されることも多く、気軽に青森の味を楽しめそうな一軒です。
▼回答者コメント
「青森県のローカルチェーン『ラグノオ（ラグノオささき）』に行ってみたいと思う理由は、主に青森ならではのりんごスイーツの質の高さ、創業140年以上の歴史が育んだ信頼、そして地域に密着した店舗展開にあります」（50代男性／神奈川県）
「県産りんごを使ったアップルパイやキャラメル菓子が美味しく、地元の食材や味にこだわっていて、青森の味を気軽に楽しめるからです」（20代女性／静岡県）
「ケーキから和菓子、パンまであり、どの季節に行っても楽しめるともうからです」（40代女性／青森県）
1位：回転鮨処 あすか／74票1位に輝いたのは「回転鮨処 あすか」でした。青森市内に複数店舗を展開する回転ずし店で、地元の新鮮な魚介を使ったネタを提供していることで知られています。全国チェーンとは異なるネタ構成や地域色のあるメニューを楽しめるとされており、海の幸を目当てに訪れたいと感じる人も多いようです。
▼回答者コメント
「全国チェーン店にはないネタやサイドメニューがあるから」（50代女性／静岡県）
「新鮮で高品質なお寿司を、リーズナブルな価格で楽しめるので」（30代女性／東京都）
「青森のお寿司屋さんはチェーン店でも美味しいと思うので行ってみたいです」（50代女性／長野県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:田中 寛大)